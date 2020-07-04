İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DHA'NIN GÖRÜNTÜLERİYLE UYARDI
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DHA'NIN GÖRÜNTÜLERİYLE UYARDI

İstanbul, DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) görüntülerini paylaşarak uyardı; "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil.

04.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:28

İstanbul, DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) görüntülerini paylaşarak uyardı; "Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp asker uğurlaması yapan kişilerle twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil. Bu yanlışı ceza ve takip ile çözebiliriz, Ancak herkesin polisi kendi vicdanıdır. Unutmayalım!" dedi.

SOYLU'NUN UYARDIĞI GÖRÜNTÜLER

Beykoz'da asker eğlencesi için yasağa rağmen araç konvoyu yapan kişiler meşale yakıp havaya ateş açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak eğlendi.

Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup caddede konvoy halinde seyir halde meşale yakarak trafiği durdurdu. Asker konvoyundakiler askere gidecek genci aralarına alarak eğlendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre sonra araçlarına binenler pencerelerden sarkarak yollarına devam etti.

ASKER KONVOYUDAKİ 5 KİŞİYE TOPLAM 9 BİN 540 TL CEZA KESİLDİ

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyundaki kişiler ve polis ekiplerin arasında gerginlik bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Polis ekipleri dün asker konvoyundaki 5 kişiye "Sosyal Mesafe" Kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza kesilirken bir kişiye de "Trafiği tehlikeye atmak' suçundan cezai işlem yapıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU DHA'NIN GÖRÜNTÜLERİYLE UYARDI

Kaynak: DHA

Manşet

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