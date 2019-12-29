29.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:44

İçişleri Bakanı Soylu: "Devletin içinde her görüşe mensup insanlar elbette ki vardır ama dönüp burada bir iktidar oluşturmaya, bir paralel devlet oluşturmaya, 'Hakimiyet bendedir' demeye ne devlet müsaade eder, ne siyaset müsaade eder."

Kaynak: AA