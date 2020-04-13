İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade... İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.

İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır." Kaynak: AA