İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade...
İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.
13.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:49
İçişleri Bakanı Soylu: "Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır."
Kaynak: AA