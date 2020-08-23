İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi... İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu: " (Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." Kaynak: AA