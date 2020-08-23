İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi...
İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır.
23.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:32
İçişleri Bakanı Soylu: " (Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."
Kaynak: AA