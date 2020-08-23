İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır.

İçişleri Bakanı Soylu:
23.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:32

İçişleri Bakanı Soylu: " (Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır."

Kaynak: AA

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