İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı
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İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı.

01.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:59
İçişleri Bakanı Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı , 'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla oynadı.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı. Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Bakan Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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