: İçişleri Bakanı Soylu, depremde görev alan gönüllü gençlerle buluştu

15.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremde gönüllü olarak faaliyet gösteren gençlerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Soylu, yaşanan depremden sonra Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği ve Tüm Kafeciler ve Organizasyoncular Derneği bünyesinde gönüllü olarak faaliyet yürüten gençleri ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu, Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Koordinasyon Merkezi'nde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gönüllü olarak çalışan gençlerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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