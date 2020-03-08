İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (2)
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Süleyman Soylu, Deprem, İran, Van, Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Van'da yıkılan ve ağır hasar gören evlerin yerine çelik konstrüksiyonlu yeni evlerin yapılacağını söyledi.

08.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:34
İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Van'da yıkılan ve ağır hasar gören evlerin yerine çelik konstrüksiyonlu yeni evlerin yapılacağını söyledi.

Bakan Soylu, depremin etkilediği mahallerde yapılan çalışmaları helikopterden inceledikten sonra Özpınar Mahallesi'ne geldi.

Burada kendisini karşılayan kadın astsubaylara karanfil vererek, kadınlar gününü kutladı.

Çadır kente Kızılay tarafından kurulan çocuk oyun çadırına geçen Soylu, burada çocukların yaptığı resimleri inceledikten sonra çocuklarla selfi çekti.

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde (2)

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