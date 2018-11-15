İçişleri Bakanı Soylu, "DEAŞ terör örgütü, 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar ülkemizde tek bir eylem yapamamıştır. DEAŞ'a yönelik olarak bu yılın ilk on ayında gerçekleştirdiğimiz bin 130 operasyon sonucunda 283 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 477 kişi gözaltına alınmış, 761 kişi de tutuklanmıştır" dedi. 15.11.2018 10: 49: 32 TSI

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