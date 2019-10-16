İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz"
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz" -"Hemen yanıbaşımıza gelip DEAŞ'ı yerleştirenler bugün sanki sorumlu değillermiş gibi konuşuyorlar.
16.10.2019 10:17
İçişleri Bakanı Soylu: "DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz"
-"Hemen yanıbaşımıza gelip DEAŞ'ı yerleştirenler bugün sanki sorumlu değillermiş gibi konuşuyorlar."
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kaynak: İHA