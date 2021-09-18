İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Yassıada' paylaşımı Açıklaması - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu'dan "Yassıada" paylaşımı Açıklaması

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'dan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Yassıada'da eşi ve bir grup arkadaşıyla yaptığı geziye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Yassıada'da eşi ve bir grup arkadaşıyla yaptığı geziye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yassıada'yı bugün sakin sakin eşim ve bir grup arkadaşımızla gezdik. Tarihimizin, devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin; yalanlar, kurgular ve düzmece mahkemelerle nasıl iftiraya uğradığını, masumiyetin sahibinin Allah olduğunu, devletimizin-milletimizin asaletli sahip çıkışı ve ısrarın sonucunu, asırlar geçse de büyük milletimize, memleketimize hizmet etmenin karşılıksız kalmayacağını Yassıada kendi duruşuyla ifade etmektedir. Cesaretinize ve millete olan sadakatinize; yanlış intikal ettirilmek istenen tarihi düzeltme bilgeliğinize minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun."

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yassıada paylaşımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Yassıada paylaşımı Açıklaması

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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