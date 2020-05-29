İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
29.05.2020 00:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:13
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.
Bakan Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."
Kaynak: AA