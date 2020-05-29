İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti. Bakan Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti: "Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz." Kaynak: AA