İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Van polisine tebrik Açıklaması
29.05.2020 00:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yakalamalarla Van polisini ve narkotik timlerini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Van'da 670 kilo eroin. Son 5 günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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