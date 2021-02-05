İçişleri Bakanı Soylu'dan, Twitter'ın Bahçeli sansürüne kınama Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Twitter'ın Bahçeli sansürüne kınama Açıklaması

05.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:30
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Twitter'ın Bahçeli sansürüne kınama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasını kınadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın Twitter tarafından kaldırılmasını kınadı.

Soylu, Twitter hesabından, Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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