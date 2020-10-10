İçişleri Bakanı Soylu'dan tarikat iddialarına yanıt
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İçişleri Bakanı Soylu'dan tarikat iddialarına yanıt

10.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 10.10.2020 22:16
İçişleri Bakanı Soylu'dan tarikat iddialarına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında devlet kadrolarına tarikat üyelerinin yerleştirildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur. Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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