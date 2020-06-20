İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti
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İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından hain saldırısı sonucu şehit olan 4 işçinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

20.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından hain saldırısı sonucu şehit olan 4 işçinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk önce Şırnak Şeraffetin Elçi Havalimanı'na, oradan da Güçlükonak ilçesine bağlı Koçtepe, Düğünyurdu ve Akçakuşak köyüne gitti. İçişleri Bakanı Soylu'ya Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Güçlükonak İlçe Kaymakamı Serhat Doğan eşlik etti. Bakan Soylu, ilk önce Koçtepe köyde kurulan taziyede Nesim Beştaş, babası Resul Beştaş ve ailesine başsağlığı diledi. Daha sonra Düğünyurdu köyünde taziyesi kurulan Osman Tuncay'ın taziyesini ziyaret etti. Taziyede Osman Tuncay'ın eşi Emine Tuncay ile bir süre sohbet ederek, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.

Bakan Soylu, taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehit babasıyla görüştürdü. Osman Tuncay'ın babası Mehmet Tuncay ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet Bey başınız sağolsun. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle şehitlerimize rahmet eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin inşallah. İnşallah cennettinde evlatlarınızla beraber haşru cem eylesin. Bunlara bedellerini ödettik, ödetiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun. Bütün aileye selamlar" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet ardından iki şehidin olduğu Akçakuşak köyüne geçti. Emin Eruğul ve Hacı Atilla'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Çoluk çocuğun nafakasını temin etmek için çalışan Osman, Emin, Hacı ve Nesim kardeşimiz hain bir pusu kuruldu. ve şehadete eriştiler. Cenabı Allah onları cennettiyle muşerref eylesin. Bütün duamız budur. Bizim inancımızın bize tembihi var: 'Siz onları öldü zannedersiniz, ama olar diridirler.' Onalar bizim yanımızdalar. Çoluk çocukların, eşine muhafızdır. Biz ona inanıyoruz. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızda söyledi. Biz gereğini yerine getireceğiz. Ama biz size minnettarız. Vakarlığınıza minnettarız. Bu ortaya koyduğunuz sabra minnettarız. Allah sizden razı olsun. Allah bizi size ve şehidimize mahcup etmesin. Onlar rızkların peşindeydiler, çocukların nafakası için. Allah bizi bu şehadet mertebesine ulaşmış gençlere mahcup etmesin. Ailesi, çocukları milletimize emanettir. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. Çünkü bizim için esas olan ailedir. Burada bir sınavın içinde olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Onun için bu sınavı cenabı Allah bize iyi geçmeyi nasip etsin. Bizleri sizlere mahcup etmesin. Tekrar başınız sağ olsun" diye konuştu.

(İHA)

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit işçilerin ailelerine taziye ziyareti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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