İçişleri Bakanı Soylu'dan "Provokasyona izin vermeyiz" paylaşımı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan "Provokasyona izin vermeyiz" paylaşımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan
30.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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