İçişleri Bakanı Soylu'dan "Provokasyona izin vermeyiz" paylaşımı Açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.
30.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçının kırılması ile Hrant Dink Vakfına tehdit maili atılması olaylarının faillerin yakalandığını bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."
Kaynak: AA