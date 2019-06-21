İçişleri Bakanı Soylu'dan Küçükkaya ve İmamoğlu'na tepki: "İki ahlaksız var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu görüşmesine değinerek, "İki ahlaksız var. Birisi bu toplantının içerisinde rakibine kambura yatan ve rakibine yanlış yapan bir ahlaksız ötekisi de bu ahlaksızlığı hazırlayan bir ahlaksız" şeklinde tepki gösterdi. Soylu, İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın milleti kandırdığını söyledi.

23 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak olan İstanbul seçimleri için çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih İlçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. İl nüfus müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Süleyman Soylu daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu milleti kandıranlar sizin televizyonunuzda şuanda program yapan arkadaşlar"

Bakan Soylu, yaklaşık 6 ay önce güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yayınlanan genelgeye ilişkin soru soran FOX TV Muhabirine, İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın yayınlanan genelgeyi iyi okumalarını tavsiye ettiği söyledi. Bakan Soylu, "Genelgeyi okuyun iyi okuyun. Yani o genelgeyi yukarıdan aşağıya İsmail Portakal ile Sayın Küçükkaya okursa, o genelgenin neyi ifade ettiği ortaya koyulur. Ama bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor. Bu milleti kandıranlar sizin televizyonunuzda şuanda program yapan arkadaşlar. Bir büyükşehir belediye başkan adayı bizim Sayın Valimize it diyor. Bu kamera kayıtları sizde ve size çağrıda bulundum bunu yayınlayın diye. Benle dalga geçer gibi beni programa çağırıyorlar. Benle dalga geçer gibi. Yani affedersiniz ama edep aranır hale gelmiş. Yani kimin neyi yaptığı yani yarın öbür gün bakanlıkları idare eden bunları yöneten 3,5 tane adam Türkiye'ye istediğini yaptırabilecek hale gelecek. Herkes haddini bilsin. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapmaya çalışıyor" dedi.

"İsmail Küçükkaya şuanda bütün Türk Milletini aldattı"

İsmail Küçükkaya'nın tüm Türk Milletini aldattığını söyleyen Bakan Soylu, "Görüntülerin paylaşılması için şunu söylüyorum, o görüntüleri Portakal'da İsmail Küçükkaya'da gördüler. Valiye it dedikleri görüntüleri gördüler ve paylaşmadılar. Vatandaş gördü. Başka kaynaklardan aldı ve gördü. Başka kaynaklardan bunu elde etti. Ama onlar paylaşmadılar. Bu vatandaşa yapılan son derece yanlış bir işti. İkincisi de bizim hepimizi aldattınız. Bu arkadaşlar aldattı siz değil. Bu arkadaşlar kim, İsmail Küçükkaya şu anda bütün Türk Milletini aldattı. Bütün Türk Milletini kandırdı. Gözüne baka baka hala bütün milletimizi kandırmaktadır, aldatmaktadırlar. Bizim masumiyetimizi neden ifal ediyorsunuz. Biz oturmuşuz televizyonun başına seyrediyoruz. Neyi seyrediyoruz, yayını seyrediyoruz. Sen otelde birlikte olacaksın. İşi pişireceksin. Sonra da beni saf yerine koyup, bu televizyon programının bir şike üzerinden kurgulandığını ortaya çıkınca burası İstanbul. Hangi kişisel verilerden bahsediyor. O genelgeyi bir okuyun bakalım. Bir okusunlar. Her şey istedikleri şekilde istedikleri noktalarda çarpıtmasınlar. Buna da bir gerek yok. Hiç merak etmeyin bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz"

Son olarak FOX TV Muhabirine oteldeki görüşme görüntülerini eleştirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Siz genelgeyi bir okuyun. Benim yazdığım genelgeyi bir okuyun. Bir ahlaksızlık yapılmış. Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz. Ahlaksızları eleştirmiyorsunuz. Benim kanaatimce ahlaksızı eleştirin. İki ahlaksız var. Birisi bu toplantının içerisinde rakibine kambura yatan ve rakibine yanlış yapan bir ahlaksız ötekisi de bu ahlaksızlığı hazırlayan bir ahlaksız. Gidin onlara bir bakın. Gidin onlarla oturup bir değerlendirmeye çalışın. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA