İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği Dedeoğulları ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği Dedeoğulları ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, taziye ziyareti için Antalya'dan Konya'ya geldi. Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu aile yakınlarına taziyelerini ileterek bir süre evde kaldı. Bakan Soylu, daha sonra taziye evinden ayrıldı.

(Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili konuştu Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili konuştu Açıklaması
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: '(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini...
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Soylu: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini...
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: (Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur'
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: (Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanı Soylu'dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:51:21. #1.16#

title