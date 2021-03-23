Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" paylaşımı
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" paylaşımı

23.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:45

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı video ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videoyu "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı video ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videoyu "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla paylaştı.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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