Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" paylaşımı
23.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:45
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı video ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videoyu "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı video ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videoyu "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı