İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki Açıklaması
28.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." dedi.

Soylu, Dereli İlçe Jandarma Komutanlığından video konferans yoluyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin, bu milletin nerelerden geldiğini bilmeyenleri, kendini dünyanın süfli bir takım anlayışlarına teslim eden, satan, pazarlayanları görünce üzüldüğünü belirterek, "Onların maalesef ülkemizin içerisinde olduğunu görünce hakikaten kahroluyoruz. Ülkesini tanımayan, anasını atasını tanımayan, milletini tanımayan." diye konuştu.

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle telin ediyorum, kınıyorum, ayıp diyorum, yazık diyorum. Yazıklar olsun." ifadesini kullanan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savcı Şehit Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların, bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun. Gerçi Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanıyla oynamasınlar artık. Ne zaman bu millet onlardan vicdan beklemişse sırtlarını dönmüşler, hala sırtlarını dönüyorlar. Yazıklar olsun."

Soylu, işlerinin zor ve çetin olduğunu ifade ederek, "Çünkü maalesef ülkemizin içerisinde hala kendilerini başkalarına pazarlayan, başka ülkelere pazarlayan ve bu ülkenin maalesef değerlerinden çok uzaklaşmış olanlar var. Onun için hep birlikte ayağımızı yere sağlam basmalıyız." dedi.

İstiklal mücadelesinin kolay bir mücadele olmadığının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir. Bunun bilincinde olmayanlar, bunun ayırdında olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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