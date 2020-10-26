İçişleri Bakanı Soylu'dan İskenderun'daki patlamayla ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Soylu'dan İskenderun'daki patlamayla ilgili açıklama

26.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:08
İçişleri Bakanı Soylu'dan İskenderun'daki patlamayla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemiyle ilgili iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

Haber Yorumları (1)
ATİLLA: Güvenlik güçlerimizi kutluyoruz, ayaklarına taş değmesin.
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