İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı
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İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı
07.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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