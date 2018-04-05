İçişleri Bakanı Soylu'dan Göç Konusunda Telefon Trafiği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 24 saat içerisinde Afganistan İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak, Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan Iqbal ve Yunanistan Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas ile telefonla görüşerek, göç konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Soylu, söz konusu görüşmelerde bölgesel göç politikaları, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile mevcut göç mekanizmalarına ilişkin işleyen süreçlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA