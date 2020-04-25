İçişleri Bakanı Soylu'dan fırıncılara teşekkür İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve #Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA