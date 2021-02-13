İçişleri Bakanı Soylu'dan, Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"ne ilişkin açıklama Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan, Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"ne ilişkin açıklama Açıklaması

13.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:07
İçişleri Bakanı Soylu'dan, Diyarbakır annelerinin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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