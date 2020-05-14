İçişleri Bakanı Soylu'dan Demokrat Partinin iktidara gelişinin 70. yıl dönümü mesajı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Demokrat Partinin iktidara gelişinin 70. yıl dönümü mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs 'milletin iktidarı' idi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Demokrat Partinin iktidara gelişinin 70. yıl dönümü mesajı Açıklaması
14.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs 'milletin iktidarı' idi. Millet, o günden beri darbeciler ve vesayet sahipleri ile sandık üzerinden namus ve özgürlük mücadelesi veriyor." ifadesini kullandı.

Soylu, Demokrat Partinin iktidara gelişinin 70. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

14 Mayıs'ın "milletin iktidarı" olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Millet, o günden beri darbeciler ve vesayet sahipleri ile sandık üzerinden namus ve özgürlük mücadelesi veriyor. Hem de kendi adamlarıyla. O gün Menderes'le, bugün Recep Tayyip Erdoğan'la. Yaşa var ol millet, yaşa var ol demokrasi. Demokrasinin asıl derdi vesayettir. Darbe ise vesayetin iktidar aracı, demokrasiye sapladığı mızrağıdır. Vesayetin bitmesi, vatanın bağımsızlığı, milletin özgürlüğü ve zenginliğidir. Darbe ve vesayetle mücadele eden aziz milletimizin tüm evlatlarının önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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