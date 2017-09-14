İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Cenaze' Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatun Tuğluk'un cenaze töreninde yaşananlarla ilgili, "Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başlatıldı ve dün itibariyle gözaltılar da oldu" dedi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine katılanlara saldırı düzenlenmiş, saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarılmıştı. Dün yaşanan bu olaylardan ötürü son derece üzüntülü olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamada bulundu:



"Biz terörle mücadele yapmayı kararlılıkla devam ettireceğiz ama bizim terörle mücadelemizin ana sebebi milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Bunu incitecek ve bunu sorgulatacak bir davranışı tasvip edemeyiz. Ölümün olduğu andan itibaren cenazenin sağlıklı bir şekilde defnedilebilmesi için Ankara Valiliğimiz elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Ama defin işleminin hemen ardından gelen bu olaylar bizi üzmüştür. Valimizle birlikte olay yerine gittik, ailelerle görüştük bize cenazeyi Tunceli'ye götürmek istediklerini söylediler. Bizde bu kararın yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başlatıldı ve dün itibariyle gözaltılar da oldu."



(İHA)