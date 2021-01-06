İçişleri Bakanı Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki protestoya ilişkin değerlendirme Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki protestoya ilişkin değerlendirme Açıklaması

06.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:22
İçişleri Bakanı Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesindeki protestoya ilişkin değerlendirme Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoya ilişkin, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki protestoya ilişkin, "Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum; demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteye girmeye çalışan Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı, illegal gruplara izin vermeyen Türk polisinin doğru yaptığını belirtti.

Şiddet sonucu Boğaziçi Üniversitesinin kapısının kırıldığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemelerle tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu. Bunu eleştirenlere soruyorum, ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Polise 'katil' diyenlere göz yumulup 'buyurun geçin mi' denseydi? Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi? veya 'Durun lütfen, kapı tamircisi veya çilingir çağıralım' mı denilseydi?

Türk polisi kanunun gereğini yerine getirmiştir. 12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum; demokrasi, hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, aziz milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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