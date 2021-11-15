İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BELEDİYEMİZE ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediyemimi ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunup, toplantılara katılmak üzere Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman temasları çerçevesinde Belediyemizi ziyaret ederek Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'la bir araya geldi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ın belediye girişinde karşıladığı Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, belediye önünde bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra başkanlık makamına geçti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Soylu ve beraberindeki heyeti Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kadim şehrimiz ve belediyemizde misafir etmekten onur duyduk. Yapmış olduğu güzel değerlendirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" diye konuşarak, Adıyaman'ın kalkınması ve gelişmesi için yürüttükleri çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmada, Adıyaman'ın gelişmesi, değişmesi ve modernleşmesi noktasında yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyleyerek, "Huzur ve barış şehri Adıyaman çok özel bir ilimiz. Biz Adıyaman'da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bize bu sıcaklığı hissettiren tüm Adıyamanlı kardeşlerime ve kıymetli Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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