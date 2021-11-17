İçişleri Bakanı Soylu'dan AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'a tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz'ı tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz Beyefendi'yi tebrik ediyorum. Rabbim, görevini hakkıyla yerine getirenlerden eylesin inşallah. Bugüne kadar Grup Başkanlığı görevini yürüten Naci Bostancı Beyefendi'ye emekleri için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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