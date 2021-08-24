İçişleri Bakanı Soylu'dan afet bölgesindeki gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
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İçişleri Bakanı Soylu'dan afet bölgesindeki gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti

İçişleri Bakanı Soylu'dan afet bölgesindeki gönüllü gençlere helikopter gezisi jesti
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde gönüllü olarak yaraların sarılmasına destek olan bir grup gencin helikoptere binmesini sağladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde gönüllü olarak yaraların sarılmasına destek olan bir grup gencin helikoptere binmesini sağladı.

İncelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Bakan Soylu, afet koordinasyon merkezinde kendisini karşılayan Ayancık Gençlik Merkezi gönüllüleri ile bir süre sohbet etti.

Gençlerle fotoğraf çektiren Soylu, yetkililere talimat vererek, "Yarım saat iş paydos, bunlara helikopterle bir Ayancık turu attırılsın." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'nun talimatı üzerine gönüllü gençler, helikoptere bindirilerek gezdirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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