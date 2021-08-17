İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gününü, saatini, dakikasını, saniyesini… Hiçbir anını unutmadık. Acısını, yaşattıklarını, bizden aldıklarını unutmadık. Tekrar yaşamamak için çalıştık, çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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