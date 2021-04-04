İçişleri Bakanı Soylu'dan, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki göstererek, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki göstererek, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu