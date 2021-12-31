İçişleri Bakanı Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü

İçişleri Bakanı Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl nedeniyle ziyaret ettiği Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl nedeniyle ziyaret ettiği Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Üs Bölgesi'nde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü.

Soylu, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra helikopterle Cudi Dağı'ndaki 2 bin 100 rakımlı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, jandarmalarla bir araya geldi. Bakan Soylu, askerleri aileleriyle telefonda görüştürdü.

Jandarma Uzman Çavuş Volkan Özsoy'un babası Hayri Özsoy'la görüşen Soylu, "Evlatlarınız mükemmel bir üs bölgesinde görev yapıyor. 2022'ye evlatlarımızla, kahramanlarımızla birlikte gireceğiz." ifadesini kullandı. Hayri Özsoy da Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Soylu, jandarma uzman çavuşlar Soner Ağ, Kadir Ergün, Taner Çelik ve Burak Yıldırım'ın aileleriyle de görüşerek yeni yıllarını kutladı.

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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