İçişleri Bakanı Soylu, Çocuklarla Bir Araya Geldi
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Belediyesi Çocuk...
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri
Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti
Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet
Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi'nde çocuklar ile bir araya geldi.
Kaynak: AA