İçişleri Bakanı Soylu, Çocuklarla Bir Araya Geldi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretleri

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi ziyareti

Bakan Soylu'ya çocukların yoğun ilgisi ve çocuklarla sohbet

Bakan Soylu'nun çocukların söylediği türkülere eşlik etmesi HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi'nde çocuklar ile bir araya geldi.

Kaynak: AA