İçişleri Bakanı Soylu, Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılışında konuştu Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılışında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl.

İçişleri Bakanı Soylu, Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılışında konuştu Açıklaması
16.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığının açılışı amacıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin terörle mücadelede uzun zamandır bu topraklarda yoğunluklu bir gayret ortaya koyduğunu söyledi.

"Ama siz de ben de biliyoruz ki tecrübeyi ve birikimi, teknolojiyle bütünleştirdiğimiz andan itibaren terör örgütü bu topraklarda üstü üste hezimetler yaşamaya başladı. Özellikle son 3-4 gündür yine Şırnak'a bağlı Besta dediğimiz Bestler Dereler'de terör örgütüne bir darbe indirildi." diyen Soylu, hem teröristlere hem mühimmat deposuna darbe indirildiğini belirtti.

Soylu, şöyle devam etti:

"Tabii bunları gerçekleştirirken bir taraftan istihbaratımız bir taraftan özellikle Jandarma Genel Komutanlığımızın elde ettiği teknik kapasite bir taraftan emniyet ve jandarmamızın istihbarat ve operasyonel bütünlüğü diğer taraftan hem Milli İstihbarat Teşkilatımız hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hep birlikte omuz omza sahada ortaya koymuş olduğu bütünlüklü güç gösterisi. Bütün bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle teröre karşı Türkiye'nin ortaya koyması gerekli olduğu strateji değişikliğine verdiği karar, attığı adımdır. Ama bir taraftan bütün dünyanın hayranlıkla izlediği insansavar araçlarımız, silahlı insansavar araçlarımız, atak helikopterlerimiz, yerli mühimmatlarımız, başkasına el açıp beklemediğimiz ve bugün bizi kabiliyetleri ve kapasiteleriyle teröre karşı etkin hale getiren anlayışımızı bütünleştirmiştir."

Şırnak'taki Taktik İHA Merkezi'ni açtıklarını bildiren Soylu, "Sadece sınır içerisinde yapılan mücadeleyi değil aynı zamanda Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 inşallah Pençe-4, Pençe-5 bir taraftan Barış Pınarı bir taraftan Fırat Kalkanı, bir taraftan Zeytin Dalı yani Afrin hattından Hakurk'a kadar, Irak'ın kuzeyine kadar sadece içeride yapılan mücadeleyi değil, dışarıda yapılacak mücadelenin engelleyici ve terör örgütünü yok edeceği, tahrip edeceği anlayışı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağından yok et prensibinin belki de en önemli adımı olarak teşkil etmektedir. O açıdan Cumhuriyet tarihimizde elde ettiğimiz bu kabiliyet ve kapasite gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli emanettir." ifadelerini kullandı.

"2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız"

Dünyada teröre böyle dersini veren başka bir ülke bulunmadığını aktaran Soylu, böyle bir devletin evlatları olduklarını dile getirdi.

Teknolojinin önemli olduğunu belirten Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat bizim onur duyduğumuz mesele bu teknolojiyi kullanabilme yeteneğini sergileyen sizlersiniz. Bu ülkenin evlatlarının bu konularda ne kadar mahir, başarılı ve azimli olduğunun en önemli göstergesidir. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burada attığınız her adım ülkemizin huzuru, güveni, sükunu ve beraberliği içindir. Buradan hemen sonra Cudi'ye gideceğiz. Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız. Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır. Onun için Cizre'de bu taktik İHA merkezi teröre karşı bir mücadele merkezi değildir, aynı zamanda burada çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız var. Yarına umutla aklını, zihnini ve ellerini kucaklaştırmak isteyen aileler var."

Yörenin büyük bir üretim, tarım ve hayvancılık merkezi, tarihiyle geleceğini buluşturabilen bir alan olacağını bildiren Soylu, bunu hep birlikte hem güvenliği hem geleceği sağlayacaklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir misyonumuz yok, çok misyonumuz var ve bu misyonu inşallah birlikte burada gerçekleştireceğiz. Öncelikle bizi bu teknolojiyle buluşturan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çünkü onun vizyonu beni bağışlasın ama bunu engellemeye karşı hem azmi hem inadı aynı zamanda bu tesisleri bizlerle buluşturanların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir taraftan sizlere teşekkür ediyorum, çünkü maharetinizle bu aletleri konuşturuyorsunuz. Hayırlı olsun. Zihninize, bedeninize, aklınıza ve azminize sağlık diyorum. Gayret bizden tevfik Allah'tan. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Daha sonra Bakan Soylu, İHA ve SİHA'ları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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