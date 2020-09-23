İçişleri Bakanı Soylu: "Çizre'de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor.
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İçişleri Bakanı Soylu: "Çizre'de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor.

23.09.2020 22:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:40
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Çizre'de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bunu bin 500 yapar mısınız, diyoruz. Orada istikrarsızlık görse yaparım der mi, demez. Terörü görse yaparım demez. Ayakkabı, diğer sektörler, madenler başladı. Terör örgütünden çıktı. Madenler enerjisine ekonomiye katkı sağlamaya başladı. Kömür çinko, bakır, doğu ve güneydoğu her tarafı sahalar gençlik spor, kayak, atletizm gibi başarılar var. Bir dönüşüm hikayesi yaşanıyor doğu ve güneydoğuda. Bunu gören insanlar sokaklarda yatırımlar geliyor. Bütün bunlar moralleri yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseliyor. Bambaşka bir Türkiye'ye doğur orası evriliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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