İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde
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İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

05.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:44
İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde

İçişleri Bakanı , 'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ile 'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

Kaynak: AA
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