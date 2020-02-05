: İçişleri Bakanı Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti (1)

05.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle geldiği Van'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu, yaşanan ikinci çığdan kurtarılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaynak: AA

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