İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
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İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çipli kimlik kartlarına getirilecek yeni özelliklere ilişkin, "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek.

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
19.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çipli kimlik kartlarına getirilecek yeni özelliklere ilişkin, "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Türkiye'ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Kanal D televizyonunda canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Uyuşturucu ile mücadelede bir dertle karşı karşıya olduklarını dile getiren Soylu, "Doğumuzdan doğal uyuşturucunun, batımızdan da sentetik ve kimyasal uyuşturucunun transit geçiş ülkesiyiz. Bu bizim için bir tehdit ve tehlike. Aynı zamanda bu iki uyuşturucu kesiminin de hedef ülkelerinden bir tanesiyiz. Dünyadaki eroinin yüzde 17'sini, Avrupa'nın 70'ini biz yakalıyoruz. Bunlar az rakamlar değil, önemli rakamlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin 2012-2013 yıllarından itibaren sentetik uyuşturucu, bonzai, ekstazi, captagon, sentetik ecza gibi uyuşturucu maddelerinin baskısı altında kaldığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bunların özellikle insanı öldürücü etkisi daha yüksek çünkü bunların dünyadan hangi karışımlarla geldiğini de kimse biliyor değil. Bunlar bir de ucuz tüketiliyor ve onun için ulaşımı da kolay oldu. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de bütün dünyayı etkisi altına aldı. Burada Türkiye yeni bir yöntem geliştirdi ve geliştirdiği yöntemle de çok ciddi mücadeleler ortaya koydu. 2019'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. Sadece Türkiye'de değil, İspanya, İtalya, Akdeniz, Libya açıkları, Sırbistan, Yunanistan, Almanya. Cumhuriyet tarihinin en büyük kokain yakalamasını yaptık 800 kiloyla. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalamasını yaptık 1500 kilo ile."

"Uyuşturucu ile mücadele konusunda kimseye nefes aldırmayacacağız"

Doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin Türkiye'deki yıllara göre dağılımıyla ilgili bilgi veren Soylu, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuya bağlı ölümler bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla nazaran yüzde 47 daha azalarak devam etmektedir. Bu, bizim bu konudaki çoklu takibimizin bir sonucudur ve milletimiz de bu konuda bize güvensin uyuşturucu konusunda ve uyuşturucu ile mücadele konusunda kimseye nefes aldırmayacacağız. Şu anda 56 bin uyuşturucu satıcısı cezaevlerinde."

15 Temmuz'dan bugüne kadar Türkiye'de 933 organize suç çetesini çökerttiklerini belirten Soylu, "Bunun 25 tanesi ulusal ölçekte, geri kalanı bölgesel ve yerel ölçekte. Bütün bunları yaptığımız zaman bu konularda suç ve suçluya nefes alacak bir alan bırakmadığımızı söylemek isterim." dedi.

"Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek"

Bakan Soylu, çipli kimlik kartlarının arkasındaki çipin tasarlanırken 5 alanının bulunduğunu, o alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkanının getirildiğini belirterek "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye'ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz, jandarmamız ve polisimiz ehliyete bakmak istediği zaman (çipe) dokundurduğunda ehliyeti var mı yok mu anlamış olacak." dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuyla (BDDK), Hazine ve Maliye Bakanlığıyla anlaşarak kredi kartlarından uygun olanları kimlik kartının arkasında bulunan çipin içerisine koyabileceklerini de aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kimlik kartı ile bunun içerisine yüklenerek sağlanabilecek. En önemlisi elektronik imza. Yani bunun içerisine, atacağınız elektronik imza buna yüklenecek ve bu kartı çektiğiniz zaman, bir yere imza attığınız zaman o sanal ortamda elektronik imza olarak kabul edilmiş olacak. Dünyada böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az."

Süleyman Soylu, yeni bir kontrol mekanizması daha getirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"O da şu, elektronik kimlik doğrulama sistemi. Bankaya, notere, hastanelere, nereye giderseniz kendinizi tanıtmak istediğiniz her yerde baş parmağınızı bir elektronik kimlik doğrulama sistemine koyuyorsunuz, baş parmağınızı koyduktan sonra diyor ki 'Siz Süleyman Soylu'sunuz, resminiz bu, sizin buraya girişinize imkan sağlanmaktadır.' Bunu tüm Türkiye için tüm Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip vatandaşlarımız için yapacağız. Dünyanın önemli başarılarından birisine imza attık. 2017 yılının başında başladık bu kimliği vermeye tüm illerimizde. Yaklaşık 56 milyon vatandaşımıza bu kimliğimizi verdik. Bugün elektronik kimlik doğrulama sistemi ile bu bahsettiğimiz sistemle Türkiye'de hayatı çok kolaylaştıracağız."

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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