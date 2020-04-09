İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantina içerisinde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantina içerisinde. Siz buna 15 bin 500 yurtlarda, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da ilave ettiğinizde 38 bin karantina içinde şu anda vatandaşımız var." dedi.

Soylu, Star TV'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bu süreçte mikroskobun altında inceleme gerçekleştiriyor gibi adım adım tüm olayları takip ettiklerini ve tedbirleri aldıklarını belirten Soylu, Türkiye'nin tüm sorumluluk alanları itibarıyla meseleyi en başından beri ciddi şekilde ele aldığını ifade etti.

Soylu, vatandaşların tedbirlere uymasının temel sebebinin, doğru bilgilerin doğru zamanda şeffaf olarak paylaşılması olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki güvenilirlik katsayımızı zedelemek isteyenler de var. Ben üzülüyorum. Şundan üzülüyorum, bu zamanda amiyane tabirle ifade etmek isterim, çelme atmak isteyen, bunu siyasal bir malzeme haline getirmek isteyenler var. Oysa içinde bulunduğumuz mesele, elbette ki yönetimin ve siyasetin ana konusudur ama bu millet, devlet siyasetidir. Bu, hepimizin ortak bir siyasetidir. Buna bakmak ve bunun üzerinden bir süreç yürütmemiz lazım geldiğini de buradan ifade etmek isterim."

"Karantina içinde 38 bin vatandaşımız var"

Bakan Soylu, yeni karantina bölgeleri olup olmadığı, karantina kararının hangi kriterlere göre alındığı ve karantina bölgelerinde kaç kişinin olduğu sorusuna, şöyle cevap verdi:

"Biz toplam 52 vilayette 180 alanda karantina yapıyoruz. Bunun bir tanesi ilçe merkezi Artvin Borçka, bir tanesi ilçenin tamamı, tüm sınırları, köyleriyle beraber. Yine geri kalanı da yaklaşık 10 belde, 100 köy var. Geri kalanı da mezra. Bu karantina kararı, il hıfzıssıhha kurulunun kararıyla alınıyor ama il hıfzıssıhha kuruluna gelene kadar sağlık müdürlüğümüz aynı zamanda valiliğimiz, kaymakamlığımız alanındaysa kaymakamlığımız, olayın nerden çıktığı, kimin kiminle temas ettiği, bu bulaşımın ne kadar yayılma riski olduğu, bütün bunları değerlendirdikten sonra burayla ilgili bir karantina kararı alınıyor.

Bu rakamı da ilk kez paylaşıyorum. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantina içerisinde. Siz buna 15 bin 500 yurtlarda, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da ilave ettiğinizde şu anda 38 bin karantina içinde vatandaşımız var."

"Devlet, büyüğünü yalnız bırakmadığını ortaya koyan tablo sergiliyor"

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlara vefa grubu aracılığıyla ulaşıldığını, maaşları, ilaç ve gıda alışverişleri dahil tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Soylu, bu sabaha kadar 1 milyon 765 bin kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Soylu, ayrıca İstanbul'da polisler ve bekçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolonya, maske gibi hediyelerini ve mektuplarını 65 yaş üstü vatandaşlara ilettiklerini belirterek, bu kapsamda da günde 120 bin kişiye ulaşıldığını, bunun da bu akşam itibarıyla 360 bini bulacağını söyledi.

Kimseyi evde yalnız bırakmadıklarını belirten Soylu, "Burada devlet, hem şefkat yüzünü hem vatandaşını, büyüğünü yalnız bırakmadığını ortaya koyan bir tablo sergiliyor." dedi.

Pandemi İzolasyon Takip Sistemi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pandemi İzolasyon Takip Sistemi uygulamasının nasıl işleyeceği yönündeki soru üzerine, bazı ülkelerde var olan bu sistemin, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve operatörlerin iş birliğinde Türkiye'de de yürütüldüğünü söyledi.

Operatörler vasıtasıyla izolasyona tabi tutulan kişinin nerede olduğunun belirlendiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu hareket ettiği zaman hemen sinyal geliyor. Bu, POLNET sorgu sistemi üzerinden geliyor ve direkt bizim polislerimizin el tabletlerine, el bilgisayarlarına indiriliyor. İndirildiği andan itibaren bir, biz dışarda sorgulama yaptığımız zaman bunu takip edebiliyoruz, iki, ayrılanı hemen arayıp, bulup, ona ayrılmamasının lazım geldiğini söylüyoruz. Yani iki temel görevimiz var."

"Zor zamanın insanı olduklarını bir kez daha gösterdiler"

Yeni polis ya da bekçi alımı olup olmayacağı yönündeki soruya Bakan Soylu, şöyle yanıt verdi:

"Bu dönemde almak istesek de alamayız. Çünkü bizim polisimizin eğitimle alınması gerekir. Şu anda eğitim yapabilme kabiliyetine sahip değiliz ama şunu ifade edeyim, Türkiye'de bazı kamu sektörlerinde elbette ki izin var, adalet mekanizması dahil olmak üzere ama Türk Polis teşkilatı, Jandarma teşkilatımız, Sahil Güvenliğimiz, Göç teşkilatımız, AFAD teşkilatımız, ful mesaisinin başında. Herhangi bir izin de söz konusu değil. Buradan başta polis teşkilatımız olmak üzere tüm Türkiye'deki kamu çalışanlarını minnetle ve şükranla selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Zor zamanın insanı olduklarını bir kez daha gösterdiler."

"Türkiye'de günde 10 milyon maske dağıtılıyor"

Soylu, İstanbul'da eczanelerin maskeleri bedava dağıtacağı belirtilerek, bunun Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine, "Zannediyorum İstanbul Eczacılar Odası bir açıklama yaptı. O açıklamayı Sağlık Bakanlığımızın yapması gerekirdi. Çünkü şöyle anlaşıldı, zannedildi ki sadece İstanbul'da bu yapılacak. Oysa bu karar hemen hemen Türkiye'ye şamil bir karardır." dedi.

Şu ana kadar Sağlık Bakanlığının 235 üretici firmayla sözleşme imzaladığını, kendisinin de bu olayın her aşamasında olduğunu ve gece gündüz çalıştıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bugün de Sağlık Bakanımızla konuştuk, bakan yardıcılarımızla konuştuk. Şu anda Türkiye'de günde 10 milyon maske dağıtılıyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyona ve üzerinde bir sayıya çıkacak. Bunu Sağlık Bakanımız net bir şekilde ifade eder ama bugün 10 milyon üretildiğini ve her gün dağıtıldığını hem sağlık teşkilatlarımız dahil olmak üzere söyleyebilirim."

Bakan Süleyman Soylu, vatandaşlardan alışverişlerini muhakkak maskeyle yapmalarını, büyükşehirlerdeki site sakinlerinden evlerinde inzivaya çekilmelerini, devlet yetkililerinden açıklama gelinceye kadar kurallara riayet etmelerini, sanayi siteleri ve fabrika sahiplerinden çalışanlarını maskeyle çalıştırmalarını ve maskelerini günde birkaç defa değiştirmelerini takip etmelerini istedi.

"4 bin 186 hesaba işlem yaptık"

İlk günlerde yanlış bilgilendirme, toplumu tedirginliğe itme konusunda çok ciddi bir sosyal medya salgınının söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Sadece bu salgınla ilgili 4 bin 186 hesaba işlem yaptık ve 667 kullanıcı tespit edildi ve sürekli gözaltına alınıyor ve bunların büyük bir bölümü ne yazık ki yurt dışından. Yani Türkiye'yi, FETÖ, DHKP-C, PKK, bu hesaplar sürekli olarak kaos ortamı oluşturmak, güven ortamını zedeleyebilmek, endişeyi artırmak ve Türkiye'yi panik havasına sokmak konusunda bir gayret sarf ediyor. Onlar ne kadar sarf ederlerse etsinler, milletimiz de sağlam duruşunu devam ettirmektedir."

Soylu, salgın karşısında rehavete kapılmanın mağlubiyete sebebiyet vereceğini belirterek, devletin aldığı tedbirlere, Bilim Kurulunun önerilerine harfiyen riayet etmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu süreçte ev içi tartışmalarda da artış olduğunu aktaran Soylu, "Bu aile içi tartışmayı en minimuma indirmek hepimizin temel görevi, bizim de temel görevimiz. Onun için sadece milletimiz şunu bilsin, biz tartışmanın nerede olduğunu biliyoruz, sayısını da biliyoruz ama ne olursunuz bunu aşağıya çekelim. Avrupa'nın falan dünyanın çok altında... Biz onlara sevginin ne yüce bir şey olduğunu örnek olarak gösterelim." diye konuştu.

(Bitti)

Kaynak: AA