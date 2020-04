İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini bildirdi.

Soylu, Star TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Diyarbakır'daki terör saldırısında ölen vatandaşlara rahmet, ailelerine ve millete sabır dileyerek başlayan Soylu, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü de tebrik etti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine Soylu, koronavirüsle mücadele ederken, terörle mücadeleyi ve bunun gereklerini de hiçbir zaman dilimi içerisinde bırakmadıklarını vurguladı.

"Yılbaşından bugüne kadar 22 bin operasyon gerçekleştirdik." diyen Soylu, Türkiye içerisindeki Kapan operasyonlarıyla terör örgütünün fellik fellik arandığını söyledi.

Özellikle barınma ve sığınma noktalarını ortadan kaldırmaya, hareket alanlarını daraltmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, diğer taraftan da şehir içlerinde emniyet istihbaratın, terörle mücadele ekiplerinin ve kırsalda yine jandarmanın birbirleriyle eş güdüm içerisinde büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

"Eylemi gerçekleştirenlerin sonu kötü olacak"

Kulp'taki terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü belirten Soylu, yaklaşık 6-7 ay önce de yine Kulp'ta böyle bir tabloyla karşılaşıldığını, yine ormana odun kesmeye giden işçilere acımasız bir saldırı gerçekleştiğini anımsattı.

Bu insanların oranın köylüleri olduğunu ve çoluk çocuğunun nafakasını temin edebilmek için masum bir şekilde çalışmaya gittiklerinin ifade eden Soylu, "Gittikleri yol bizim güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın, Jandarma Özel Harekatımızın veya kolluk devriyelerimizin gezdiği bir yol değil. Yani bir yan yol ve tamamen bir orman yolu. Burada bir ayın çeşitli zaman dilimlerinde gidip ormandan kesiyorlar ve geçimlerini de bunun üzerinden temin etmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Masum insanlara yönelik eylemin PKK'nın bir karakteri olduğuna işaret eden Soylu, "Ama şunu emin bir şekilde söylüyorum bir, önce Kulp'ta bunu yaptıklarında, o masum insanları, genç insanları katlettiklerinde gittik ve orada Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de 'kanları yerde kalmaz' dedik ve 2 ay geçmeden o eylemleri kim gerçekleştirmişse hepsi cehennemi boyladı." dedi.

Dünyada, Türkiye'de insanlık farklı bir meseleyle mücadele ederken, bu eylemi gerçekleştirenlerin sonunun kötü olacağını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Biz genel olarak bu ölen teröristlerin fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz ama bunlar öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü ibret olması lazım gelir ki masumiyeti olan, rızkına ve ekmeğine giden insanları bir sapkın terör örgütünün talimatıyla öldürenler, katledenler hem hak ettiklerini bulmuş olacaklar hem de o insanlar, orada yaşayanlar da ve bizler de bileceğiz ki bu devlet güçlü bir devlettir, yapanın yanına kar bırakmıyor."

"Üretim ve tedarik zincirinde aksama söz konusu değil"

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan önlemler ve yasaklara uyulup uyulmadığı yönündeki bir soru üzerine Süleyman Soylu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele konusunda milletiyle beraber güçlü bir zemin yakaladığını vurguladı.

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, talimatları, dünyayı iyi okuyup, Türkiye'nin bu mücadelede hangi zeminde adım atması lazım geldiğini iyi bir şekilde tespiti ile hükümetimizin, sağlık çalışanlarımızın ve sağlık perspektifimizin ortaya koyduğu tabloyla ve milletimizin de buna uyan davranışlarıyla bir taraftan Avrupa, diğer taraftan Amerika, Çin ve diğer ülkelerin karşı karşıya kaldığı süreçlerden, sürecimizi çok daha iyi yöneten bir noktadayız. İlk günden itibaren böyleyiz. Onlardan önce aldığımız tedbirler." diye konuştu.

Tedbirleri, "kamu düzeni, sağlık sisteminin sürdürülebilir olması ve ayakta kalması, üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe" olmak üzere 4 ana ayak üzerine oturttuklarını anlatan Soylu, "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem, üretim ve tedarik zincirinde en ufak bir aksama söz konusu değil." dedi.

Bakan Soylu, sosyal izolasyon ve sosyal mesafe ve diğer konularda alınan tedbirlere de değinerek, Türkiye'nin hükümet olarak aldığı kararlarla süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirtti.

"Şehirler arası yolculukta da iyi bir izolasyon sağlandı"

Sürecin zor olduğunun altını çizen Soylu, ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Hijyen ile sosyal mesafe ve izolasyonunun önemine işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mümkün olduğunca, özellikle hayatın hareketliliğini, mobilizasyonunu durduracağız. O 4 temel maddeye uyarak, bu dengeyi yol haritası içerisinde götürmeye çalışacağız. Büyükşehirlerde hayat hafta içinde yüzde 85-90 oranında şu anda tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. Hafta sonları da bu rakam yüzde 95'lerde. Birçok ölçümüz var. Özellikle toplu taşıma araçlarına binişi her gün sabah itibarıyla ölçüyoruz. Hafta içi her geçen gün artıyor. Bu hafta 84'lerde başladı, şu anda 86,5-87 seviyesinde. Her 100 yolcudan 87'si toplu taşıma kullanmıyor artık. Buna riayet ediliyor."

Bakan Soylu, şehirler arası yolculukta da iyi bir izolasyonun sağlandığına, bu oranın yüzde 99.9 olduğuna işaret ederek, "Belli periyotlarda araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmalarda vatandaşımızın hangi kurallara ne kadar uyduğunu, Kovid-19 karşısında hangi tedbirleri aldığını, mesajlara uyup uymadığını ve ne beklediğini periyodik bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. 18 büyükşehir belediyesine ait toplam yolcu sayısı yüzde 86'nın neredeyse üzerine gelmiş bir durumda." bilgisini paylaştı.

Koronavirüsle mücadele çerçevesindeki tedbirlere uymayanlara uygulanan para cezasına ilişkin bir soruya ise Soylu, "Bugüne kadar toplam 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Hem idari para cezası hem adli para cezası kesildi. Kim bunlar? 65 yaş kuralını ihlal edenler. Gençler biraz hızlı çıktı. 65 yaş onlardan 10 gün önce olmasına, 65 yaş grubunu çok çabuk zamanda geçtiler. Özellikle sosyal mesafeye riayet etmeyenler de var. Kavga edenler, kumar oynayanlar, toplu bir şekilde bir birliktelik içerisinde olanlar." yanıtını verdi.

"Türkiye daha rasyonel tedbirler aldı"

Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde bir sokağa çıkma yasağı düşünülmüyordu. Hala aynı noktada mısınız? Önümüzdeki süreçte herhangi bir değişiklik söz konusu mu?" sorusu üzerine, bunun bir dengede götürülmesi zorunluluğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başından beri almış olduğumuz tedbirler de kendi adına bir denge ile beraber yürüyor. Bu, bütün dünyanın hep birlikte yeni yaşadığı bir süreç. Bugün Güney Kore'de, Çin'de yeni bir şey tartışılıyor, 'acaba bu ikinci salgını, ikinci tetiklemeyi meydana getirecek mi?' diye bir endişe var ve bir takip söz konusu. Bütün bunları yeni yaşıyoruz. Onun için bunun ne kadar süreceğini ve bunun hızının, süratinin, etkisinin nasıl zayıflayacağını esas itibarıyla dünya da bilmiyor. Onun için Türkiye daha rasyonel ve daha sürdürülebilir tedbirler aldı. Bu tedbirler çerçevesinde de adım atıyor ama mesele Türkiye'de çok farklı boyutlara doğru gider ise elbetteki vatandaşımız da şunu gördü ki hem 20 yaş altı ve hem 65 yaş üstü sınırlandırmamızdan hem şehir izolasyonlarımızdan, şehir sınırlandırmalarımızdan hem iş yerleriyle ilgili almış olduğumuz tedbirlerden biz burada herhangi bir çekince içinde değiliz ama şu anda hem sistemimizi devam ettirebilen hem de bu tedbirleri tam anlamıyla sıkı sıkıya uygulayan bir anlayış yürütüyoruz."

"İstanbul'da bir sokağa çıkma yasağı söz konusu olur mu?" sorusu üzerine Soylu, "Hafta sonunda yüzde 95 Türkiye eve çekiliyor ancak çok zorunlu üretimler yapılıyor ama ihtiyaç duyulduğu zaman bunu sadece belirli, kısıtlı günler için değil, her türlü adım atılabilme kabiliyetine sahip olduğunu ilk kez söylüyor değiliz, Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi. Bunun dinamik, takip ettiğimiz bir süreç olduğunu söylüyoruz. Bazı illerimizde vakaların artış hızı epey yavaşladı. Bazı illerimizde, ilk baştaki gibi böyle katlayarak gittiği bir noktada değil. Bütün bunları da görüyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

