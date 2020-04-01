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Süleyman Soylu, Ankara, Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilgili, "Yarın büyük bir afetle karşı karşıya kaldığımızda, büyük bir depremle karşı karşıya kaldığımızda şu anda elimizde bir mekanizma daha oldu.

01.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:58
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilgili, "Yarın büyük bir afetle karşı karşıya kaldığımızda, büyük bir depremle karşı karşıya kaldığımızda şu anda elimizde bir mekanizma daha oldu." dedi.

Soylu, CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programında, İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyasına ait banka hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili bu konuda yardım kampanyası başlatacak her belediyenin aynı muameleyi göreceğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarına da değinen Soylu, "Dünyada bunun herhangi bir örneği yok. Yaklaşık 6-7 gündür 766 bin yaşlımızın evine ulaştık. Kiminin arkadaşlarımız odununu kesti, kimine ilaç, kimine su getirdiler." ifadesini kullandı.

Grubun çalışmalarından memnuniyet duyduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Yarın büyük bir afetle karşı karşıya kaldığımızda, büyük bir depremle karşı karşıya kaldığımızda şu anda elimizde bir mekanizma daha oldu. Bu mekanizma şu anda işleyen bir mekanizma. Sadece güvenlik unsuru düşünen bir polis değil, aynı zamanda toplumsal ödevini getiren de bir güvenlik gücünden bahsediyoruz. Sadece camide namaz kıldıran bir imam değil, aynı zamanda sokağındaki yaşlısına istediğini bir mekanizma ile yerine getiren bir imamdan, bir öğretmenden bahsediyoruz."

Soylu, destek grubuna dışarıdan kimsenin alınmadığı iddiaları üzerine, "herkesi alacaksınız" talimatı verdiğini belirterek, "Biz bunu sadece AK Parti ya da MHP'li belediyelerle ortaya koymuş değiliz, bütün yerel yönetimlerle bunu sağlamak konusunda bir iradeyi sergiliyoruz. Vatandaşımıza ulaşmak zorundayız ve bu gücü bir araya getirmek zorundayız." dedi.

"Bu kanunun dışına çıkamayız"

Ahmet Hakan'ın, "Ankara'da, İstanbul'da belediyeler vatandaştan yardım topluyorlar. Neden buna müdahale ediyorsunuz, ülkeye nasıl zarar verebilir?" sorusunu Soylu, "Benim tepemde bir kanun var. Bu kanun bir devlet kaidesi oluşturmuş. Biz burada görev yapıyorsak bu devlet kaidesi içerisinde yapıyoruz." diye yanıtladı.

Elazığ depremi sürecinde AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası için Cumhurbaşkanından izin aldıklarını dile getiren Soylu, "Ben bu yardım kampanyası iznini kimden aldım? Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldım. Bize burada talimat verdi, biz de yazı yazdık, 'bize yardım kampanyası izni verir misiniz?' İzin aldık. Oysa benim çok makul bir sebebim var. AFAD, Elazığ depremi, Malatya... Orada bu yardımı sormadan toplayabilirdim. Oradaki Elazığ ve Malatya belediye başkanlarının meşru sebepleri var. Ama hepimiz kanunla bir şekilde donatılmışız. Bu kanunun dışına çıkamayız." diye konuştu.

Türkiye'de yardım toplama yetkisine sahip 28 kuruluş var

"Yardım bir tek kabiliyetle toplanır. Kanun demiş, 2680 (sayılı kanun) diyor ki, 'dernekler, vakıflar, kurum ve kuruluşlar eğer bir yardım kampanyası yapabileceklerse valilikten izin alırlar. Bir parça kağıt. Valiliğe müracaat edecek." diyen Soylu, tasarrufun valilikte olduğunu söyledi.

Soylu, şöyle devam etti:

"Kanuna göre yapılan yardım toplamada çok basit bir usul var. Bu saydığım kurum ve kuruluşlar valilikten izin isterler. Derler ki, 'biz yardım toplamak istiyoruz'. Hay hay, başımızın üzerine. Eğer uygunsa valilikte bu yardım toplama iznini verir. Başka bir şey daha söz konusu; Cumhurbaşkanımızın da bir takım yardım toplama izni verme hakkı var. Yani der ki, 'ben ilgili yeri yardım toplamak için görevlendirdim'. Sadece bize değil, başka kurumları da yardım toplamak için görevlendirebilir. Başka bir şey daha var; Cumhurbaşkanlığının peşinen görevlendirdiği kurumlar, vakıflar ve dernekler var. Bunun sayısı Türkiye'de 28; Kızılay, Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisini Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı... Bunlara sadece bu dönemde değil, yani sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği değil, geçmişten gelen bunların kampanya yapma, yardım toplama açık izinleri söz konusu. Bunu yapabilme kabiliyetine bunlar sahipler."

Kamu düzeninin bozulmaması için çaba verdiklerini kaydeden Soylu, stokçuluk yapanlara ve fahiş fiyat uygulayanlara müdahale ettiklerini vurguladı.

Salgının başlamasının ardından stokçular sebebiyle Sağlık Bakanlığının maske alamadığına dikkati çeken Soylu, üreticilere Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalamak için çağrıda bulunduklarını, aksi takdirde ürünlere el konulacağını belirttiklerini hatırlattı.

Bakan Soylu, çağrının ardından 124'ün üzerinde üreticinin Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzaladığını sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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