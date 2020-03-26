İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:02
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin, "Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı." dedi.

Soylu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, insanlığın küresel boyutta büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını, tüm ülkeler gibi Türkiye'nin de çeşitli tedbirler aldığını söyledi.

Türkiye'nin en üst seviyede tedbir aldığını vurgulayan Soylu, "Şu ana kadar sadece bizim Bakanlığımız 38 genelge yayımlamış. Bunların 17 tanesi sınırlarla alakalı. Biz ilk önce sınırları kapatarak ciddi tedbirler aldık." dedi.

Tedbirlerin, salgının yayılma hızını ne ölçüde azalttığını, sosyal izolasyonu ne kadar sağladığını ölçüp titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Biz şehirler arası ve şehir içi trafiği ölçüyoruz. Yolcu otobüsü sayısını, yolcu sayılarını ölçüyoruz. Bunların hepsine ilişkin veriler elimizde. Şehirler arası yolcu otobüslerindeki azalma yüzde 73, yolcu sayısındaki düşüş yüzde 81'i buldu. Bu rakamları tek tek ölçüyoruz ve almamız gereken tedbirleri değerlendiriyoruz. Bu süreçte dünya da biz de 4 temel noktaya bakıyoruz: Sağlık sistemimizin ayakta kalması, kamu düzeninin devam etmesi, sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi. Bunları sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Bu dördüyle ilgili karşı karşıya kaldığımız durumlara göre de tedbir yükseltiyoruz. Dünyayı da takip ediyoruz.

Biz niye 'Kişi kendi olağanüstü halini ilan etsin' diyoruz? ABD'de yapılan bir araştırmada salgına karşı alınacak en önemli tedbirin sosyal izolasyon olduğu yani kendi olağanüstü halini ilan etme olduğu, bu yapıldığı anda yüzde 95 başarı sağlanacağına ilişkin bir görüş var. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Daha önce bildiğimiz bir durum değil. Yapılması gereken bu 4 temel sistemin ayakta kalmasını sağlamak."

Salgının nasıl yayıldığını Sağlık Bakanlığı ile takip ettiklerini anlatan Soylu, alınacak tedbirlerin de buna göre seviye seviye yükseltildiğini söyledi.

"Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse şehir içe çekilmiş durumda"

"Sosyal izolasyona büyük kentlerle küçük şehirlerde eşit şekilde uyuluyor mu?" sorusuna karşılık Soylu, toplu taşıma ve şehir hareketliliğine ilişkin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan alınan rakamlarda sıkıntı bulunduğunu, bunun giderilmesiyle daha iyi bir noktaya gelineceğini belirtti.

Soylu, "Ancak özellikle Ankara, İstanbul gibi şehirlerde neredeyse şehir içe çekilmiş durumda." dedi.

"Önümüzde alacağımız, önereceğimiz tedbirler var"

İçişleri ve Sağlık bakanlıkları personelinin tam kadroyla çalıştığını dile getiren Soylu, ek personele ihtiyaç duyulup duyulmadığına ilişkin soru üzerine, "Almak üzere olduğumuz personel vardı, eğitimleri tamamlanmış. Onları da sahaya sürdük. Personelimizi en üst seviyede kullanmak için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Bakan Soylu, kamu çalışanlarına çabalarından dolayı teşekkür etti.

"Sokağa çıkma yasağı gündemde mi? Şu anki durum ile sokağa çıkma tedbiri arasındaki tedbirler ne olabilir?" sorusu üzerine Soylu, şunları söyledi:

"Tam sosyal izolasyon her zaman bizim gündemimizde. Eğer bugünkü tedbirlerle karşı karşıya kaldığımız durumu karşılayamazsak elbette tedbirleri yükseltebiliriz. Önümüzde alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşacağımız, onların bizimle paylaşacağı tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle salgının önüne geçebileceğimizi düşünmüyorsak alacağımız en büyük tedbiri elbette ki alabiliriz. Bu konuda herhangi bir beis söz konusu değil."

Soylu, tedbirlerin sıkı şekilde kontrol edildiğinin altını çizerek, "Eğer bir uyulmamazlık söz sonusu olursa elbette bu tedbiri üst seviyeye çıkarmak bizim sorumluluğumuzdur." dedi.

Şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulmasına yönelik soru üzerine Soylu, ihtiyaç halinde bunun da yapılabileceğini belirtti.

"Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirler alındı"

Maske üretimi yapan fabrikalarda gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Soylu, şu anda 69 firmanın Sağlık Bakanlığı ile hem maske hem de diğer ihtiyaçların üretimine ilişkin anlaşma imzaladığını, üretimin bu aşamada yeterli olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "Ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına yönlendirmekle mükellefiz. Burada hiç kimseye tolerans sağlayamayız." dedi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı da gerekli tedbirlerin alındığını belirten Soylu, "Vatandaşlarımıza buradan duyurumuzdur, nereye bildirirlerse bildirsinler biz tepelerinde olacağız. Buradan fırsatçılık yapmayı ayıp ve günah addediyoruz. Bu, kanun karşısında da suçtur. Gerekli tüm adımları uygulayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Soylu, 65 yaş üstü vatandaşların evine kamu eliyle hizmet götürülen yegane ülkenin Türkiye olduğunu, Vefa Sosyal Destek Hattı'na gelen 360 bin talebin 320 bininin eve gidilerek karşılandığını bildirdi.

Soylu, sosyal hizmetlerde imam ve öğretmenlerden de istifade edildiğini söyledi.

Görevi başındaki personel için de tedbir alındığını, polise 2, jandarmaya 1 milyon maske dağıtıldığını ifade eden Soylu, jandarmaya kışlaya gelir gelmez 15 gün izolasyon uygulandığını kaydetti.

"Anayasa Mahkemesinin aldığı birçok karar iştahımızı altüst etmekte"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"İsterseniz son 10 günlük bir rakam vereyim. 2551 provokatif hesap tespit edildi, bunun 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine işlem yapılıyor mu? Yapılmaya devam edecek. Bu sabah itibarıyla aldığım rakam Siber Suçlar Daire Başkanlığımızda, yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C, bu hesapların sahibi. Bu hesaplar bundan önce de özellikle terör örgütü konusunda kendilerine ait görev yüklenmiş, bunun sürekli olarak propagandasını yapan hesaplar. Bu hesapların büyük bölümü yurt dışı hesaplar."

Provokasyon yapanları deşifre etmelerine rağmen hala yaygınlığının olduğuna işaret eden Soylu, bunu yapanlar kadar bunu kamusallaştıranların da suçlu olduğunu vurguladı.

Soylu, "Tabii burada Anayasa Mahkemesinin özgürlükçü aklı devreye girebilir her zaman olduğu gibi. Bize 'Siz bunu yapamazsınız.' diyebilirler. Anayasa Mahkemesinin bazı verdiği kararlar Türkiye'ye ait kararlar değil, Norveç'e ait kararlar." diye konuştu.

"Maalesef Anayasa Mahkemesinin almış olduğu birçok karar, mücadeleyle ilgili iştahımızı altüst etmektedir, bizi gönülsüzlendirmektedir." diyen Soylu, Anayasa Mahkemesinin aldığı ama yayımlamadığı yeni bir karar olduğunu, bu kararı şiddetle reddettiğini ve eleştirdiğini söyledi.

- "4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor"

Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacılara ilişkin soru üzerine de Soylu, "Şu ana kadar Yunanistan'dan Avrupa'ya 28 Şubat akşamından itibaren geçen kaçak göçmen, yabancı göçmen, mülteci sayısı toplam kara sınırından geçen 148 bin 360." dedi.

Denizden geçen 2 bin 390 kişi olduğunu belirten Soylu, "150 bin 600 civarında kişi 28 Şubat akşamından itibaren karşı tarafa geçti." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, 4 bin 600 kişinin ise Pazarkule önünde beklediğini söyledi.

"Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu"

Herkesin koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonu aklından çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, özellikle gençlerin hayatlarını yavaşlatmasının önemine işaret etti.

"Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu." diyen Soylu, 211 bin 645 iş yerinin kapalı olduğunu ve bunların sürekli denetlendiğini söyledi. Soylu, şu ana kadar 2 bin 130 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığını ve uyarıların devam ettiğini kaydetti.

Yurt dışından gelenleri gözetim altında tuttuklarını dile getiren Soylu, "Yurt dışından gelenlerin sayısı 15 bin 181 kişi. 29 ilde 48 yurt." dedi.

İlk gün umreden gelenler için acele tedbir aldıklarını, Gölbaşı'ndaki yurda yerleştirdiklerini anımsatan Soylu, yaklaşık 6 saat sonra ise sistemi oturtup devam ettiklerini belirtti.

Soylu, "Suudi Arabistan, bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Umreden insanlar geldiler. Ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı. Dedi ki 'Hemen bunları izolasyona, yurtlara alıyoruz.' Hemen yurtlara aldık, ilk vakası çıkar çıkmaz. Bu konuda ilk adımımızı attık." şeklinde konuştu.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında hem il genel meclislerinin hem belediye meclislerinin yapılmamasına ait kararı valilere tebliğ ettiklerini söyleyen Soylu, olağanüstü toplanma koşulu getirildiğini, bunun da kısıtlı maddelerle ve sağlık şartlarına uyularak gerçekleştirileceğini söyledi.

Pazarlarla ilgili bir tedbir üzerinde çalışacaklarına da değinen Soylu, "Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri daha fazla artıracağız, giriş çıkışları kontrol altına almaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa sosyal izolasyon için her şeyi gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir Haberler
Berlin Tabipler Birliği uyardı: Almanya'da sağlık sistemi çökebilir
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti Haberler
YSK, sabıka kaydı çıkan belediye başkanının mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haberler
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak Haberler
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
Başkentte sağlık çalışanlarına 50 liralık akaryakıt desteği
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
Şehit cenazesinde koronavirüs önlemi! Tabutu askerler dışında başkasının taşımasına izin verilmedi
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Fahrettin Koca Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Servet Yazıcı Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Wuhan İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 16:31:52. #1.14#
title