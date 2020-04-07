İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)
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Süleyman Soylu, Güncel

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlamayız." dedi.

07.04.2020 00:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:50
İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlamayız." dedi.

Soylu, Tv100'deki canlı yayına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iki alandaki pandemi hastanelerinin 45 gün içinde yapılacağını söyledi. 45 gün sonrasına da sürecin artarak devamı mı öngörülüyor?" sorusu üzerine Soylu, "Ayağımızın sabit noktasını belirsizliğe koymalıyız. Bunun ikinci, üçüncü fazının olmayacağını iddia edebilir misiniz? Geleceğe ait tüm tedbirleri bu vakaların en çok görüldüğü İstanbul'da almak en önemli sonuçlardan biridir." dedi.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınav sonuçlarıyla ilgili soruya Soylu, "15 güne kadar çözülür. Şu ana kadar son aşamaya geldiğini öğrendim." yanıtını verdi.

Bakan Soylu, bir soru üzerine de POMEM'de yaş sınırının 30'dan 32'ye çıkarılmasının ve boy sınırının düşürülmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

-"Terör örgütü kendi derdine düşmüş"

Süleyman Soylu, bir başka soruya karşılık, "Terör örgütü kendi derdine düşmüş, onlar da koronayla karşı karşıya şu anda. 38 korona pozitif vakası var. Bu bildiğimiz. 'Su uyur düşman uyumaz', 'Kurt puslu havayı sever' diye tabirlerimiz var. Bilmenizi isterim ki bütün güvenlik güçlerimiz 24 saat tetikte. Terörle mücadele konusunda en ufak bir rehavetimiz ve gevşekliğimiz olmamalıdır. Operasyonlarımız hala devam ediyor. Mağaralardan çıkmış değiller ama Allah nasip ederse milletimiz, mayıs ayının ortasından itibaren, inşallah gündem ona müsaade eder, terörle mücadelede bambaşka seyir görecek." dedi.

"İnfaz yasası ile çıkacak mahkumlar var. İçeride asayişi sağlamak için senaryolar var mı?" sorusu üzerine Soylu, "Sürekli senaryolarla hareket etmek zorundayız. İyi hal, kötü hal, orta hal senaryoları. Biz Norveç, İsveç değiliz." diye konuştu.

Soylu, içerideki ve dışarıdaki örgütlerin bir zaafiyet alanı aradığını, Türkiye'nin en son DHKP-C'nin ölüme yatırdığı ve öldükten sonra da kutsadığı bir tabloyu gördüğünü söyledi. Süleyman Soylu, "Helin Bölek'i ölüme yatırdılar, öldürdüler, gittiler ziyaret ettiler. Onun ölüm orucunun kutsal bir şey olduğunu söylediler. Ondan sonra da döndüler etrafında dans ettiler. Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok. Bu bizim kültürümüzde, anlayışımızda var mı? Bu bir terör örgütü. Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'i aldık hastaneye götürdük, doktorları tehdit ettiler. Hadi bize yaptıkları tehditlerin bir anlamı yok ama bir taraftan hakimleri ve savcılar tehdit ettiler. Bunlara siyasi mekanizma ve Türk Tabipleri Birliği destek oldu." değerlendirmesini yaptı.

Terör örgütünün her zaman bir zaafiyet beklediğini ifade eden Süleyman Soylu, "Koronayla ilgileniyoruz diye devletin diğer meselelerinin hiçbir noktasını atlamayız. 24 saatse 24 saat çalışmamıza devam ederiz." dedi.

"Gelişmeleri araştırmalarla takip ediyoruz"

Bakan Soylu, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri araştırmalarla takip ettiklerini, vatandaşın düşünce ve değerlendirmelerini öğrendiklerini vurgulayarak, vatandaşa, "Koronavirüsle ilgili gerekli önlemleri aldığınızı düşünüyor musunuz?" diye sorduklarında, yüzde 67 olumlu yanıt aldıklarını aktardı.

"Salgından korunmak için ne yapıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 76-77'sinin "Ellerimi sürekli yıkıyorum" yanıtını verdiğini dile getiren Soylu, aynı soruya yüzde 69,8 oranında "Dışarı çıkmıyorum" cevabının geldiğini kaydetti.

Soylu, "Diğer insanlara yardım etmek için ne yapıyorsunuz?" sorusuna vatadaşların yüzde 63'ünün "Taşıyıcı olma ihtimalime karşı kendimi izole edebiliyorum" karşılığını verdiğini ifade ederek, toplumsal bilinçlenmenin önemine işaret etti.

"Ne sıklıkla dışarı çıkıyorsunuz?" sorusuna vatandaşların önemli bir kısmının "Hiç dışarı çıkmıyorum ya da nadiren çıkıyorum" yanıtını verdiğini, bu cevabı verenlerin oranının her hafta yaptıkları araştırmalarda daha da yükseldiğini gördüklerini belirten Soylu, "Bu izlemelerimiz, takiplerimiz şunu gösteriyor, vatandaşlarımız aldığımız tedbirlere uydu." dedi.

"Cumhurbaşkanı ile en son 18 Mart'ta yüz yüze görüştüm"

Araştırmalarda, vatandaşların "sosyal medyada asılsız haber yapanların bulunarak cezalandırılması"nı istediğini gördüklerini dile getiren Soylu, "Türkiye'nin sağlık sisteminin koronavirüs salgınını atlatabilecek düzeyde olduğunu" düşünen vatandaşların oranının bir hafta önce yüzde 33 düzeyindeyken, bugün bunun yüzde 40,5'e çıktığını, sağlık sistemine güvenin arttığını söyledi.

Bakan Soylu, "Türkiye'nin sağlık sisteminin koronavirüs salgınını kısmen atlatabilecek düzeyde olduğunu" dile getirenlerin oranının ise yüzde 42,5 olduğunu kaydetti.

"Size göre koronavirüsle ilgili en güvenilir bilgi hangi açıklamalardan elde edilebilir?" sorusuna vatandaşların 49,2'sinin "devlet yetkililerince birinci ağızdan yapılan açıklamalar", yüzde 38'inin ise ile "Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalar" yanıtını verdiğini bildiren Soylu, "Vatandaşımıza çağrıda bulunmak istiyorum, bizim şu anda ortaya koyduğumuz mücadele rehavete asla prim tanımaz. Evden çıkmamalıyız. Kendi izolasyonumuza çok dikkat etmeliyiz. Bunu yenebilecek bir kabiliyetimiz var ve yeneceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Kabine toplantıları telekonferans ile yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile en son yüz yüze ne zaman görüştünüz?" sorusunun yöneltildiği Soylu, Erdoğan ile en son 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'ndeki koordinasyon toplantısında görüştüklerini ifade etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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