İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu (1)

05.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Kalkacaksınız bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz. Böyle bir hakkınız yok. Milletvekili olmak, bakan olmak bu tip bir hakkı ortaya koyabilir mi? Bu sözün bittiği yerdir. O kişi, siyaset içinde olmaması gereken birisidir." dedi.

Bakan Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'ndaki kavganın sorulması üzerine Soylu, olayları herkesin izlediğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren Soylu, "Kalkacaksınız bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na direkt olarak hakaret edeceksiniz. Böyle bir hakkınız yok. Milletvekili olmak, bakan olmak bu tip bir hakkı ortaya koyabilir mi? Bu sözün bittiği yerdir. O kişi, siyaset içinde olmaması gereken birisidir." diye konuştu.

Süleyman Soylu, CHP'nin uzun zamandan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, Erdoğan'ın Türkiye'nin iddiasını, tezlerini ve gücünü dünyaya yansıtan kişi olduğunu söyledi.

CHP'nin gayri milli bir sürece itildiğini belirten Soylu, bu durumdan CHP'li seçmenlerin de memnun olmadığını aktardı.

Çanakkale'de hayatını kaybeden İdliblilerin olduğunu dile getiren Soylu, "Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki, 'İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlar, terör örgütü üyeleri.' Bu kabul edilebilir bir şey mi? Oradaki çocukların mı, kadınların mı eli kanlı?" diye sordu.

"Bu vatanın dışında ortak paydamız yok"

Bakan Soylu, Rus Sputnik haber ajansının sitesindeki paylaşımı da eleştirerek, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi.

Bugünlerde birtakım gazete ve dergilerde yapılan provakatif yayınlara seyirci kalınmaması gerektiğinin altını çizen Soylu, "Bu vatanın dışında ortak paydamız yok. En kritik ve mücadeleci anımızda bunu parçalamak için provoke etmek için ortaya çıkan sözlere devlet gereğini yerine getirmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Şehit cenazesinde kendisi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının hatırlatılması üzerine Soylu, Kılıçdaroğlu'nun elini bilerek sıkmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi hafifletmek için ortaya koyduğu sözlerini unutamadığını anlatan Soylu, "Böyle bir tercih kullandım. Bu da benim en tabii hakkım. O tabutunun altına girdiğimiz çocuklara, evlatlarımıza, eğer ben onun elini sıkarsam, kendime yanlış yapacağıma da o çocuklara yanlış yapacağımı da düşündüm. Bu bir duygu." diye konuştu.

Göç hareketleri dünyanın en temel problemlerinden biri

Türkiye'nin sınır kapılarında engelleri kaldırmasının ardından Yunanistan'a sığınmacı geçişlerinin devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Birinci gün 9 bin 62, ikinci gün 43 bin 68, üçüncü gün 65 bin 127, dördüncü gün 10 bin 30, beşinci gün yani dün de 5 bin 722 kişi geçmiş. Bu sadece Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmenler. Bunun sadece 4 binini geri ittiler ama bu itmenin ardından onlar Yunanistan'a tekrar geri girdiler." dedi.

Soylu, 2005'te 57 bin 428 olan Türkiye gelen kaçak göçmen sayısının 2019'da 454 bin 662'yi bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi şu, dünyada büyük bir göç akımı var. Küresel Güç Raporu'na göre, 2002'deki tahmin 2050 yılında dünyada 230 milyon kişilik bir göç hareketliliğinin yaşanması yönünde. 2018 yılı itibarıyla 245 milyona geldik. Bu göç hareketlerinin bir bölümü ekonomik, bir bölüm vekalet savaşları nedeniyle. Ekonomik derken adalete, eğitime, sağlığa, gıdaya erişimdeki yoksunluk. Bu göç hareketleri şu anda dünyanın en temel problemlerinden bir tanesi. Bundan kaçabilmek mümkün değil. 21. yüzyıl en yakıcı meselelerinden bir tanesi, küresel göç dalgalardır. Bu daha artarak devam edecek. Kaçak göçmen yakalamada geçen yıla göre bu yılın ilk iki ayında yüzde 32 artış oldu. Bize ya aşağıdan geliyor ya da İran sınırından. Afganistan, Pakistan, Afrika, Bangladeş bütün bu ülkelerden geliyor."

Hayatını kaybeden iki kişi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edilecek

Türkiye'nin göçmenleri sınırına girdikten sonra uluslararası mevzuat gereği almama şansının olmadığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Mesela Cenevre Sözleşmesi 3'üncü, 9'uncu ve 33'üncü maddeleri. Ayrıca, Avrupa Birliğinin oluşturduğu kendi hukukunda maddeler de var. Bunun yanında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Yunanistan bu konuda 10 tane yanlış hareket yapıyor. Yunanistan'ın sınır kapılarını yabancılara kapatması, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 2, 6, 7 ve 30'uncu maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Cenevre Sözleşmesine aykırılık teşkil ediyor. Arkadaşlarımız hayatını kaybeden iki kişinin vekaletlerini ailelerinden alıp hazırlıklarını yaptılar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edecekler. Dışişleri Bakanlığımız bunu uluslararası bir mesele haline getirecek."

Türkiye'nin 18 Mart Mutabakatı ile denizden Yunanistan'a geçenleri almayı taahhüt ettiğini dile getiren Soylu, Yunanistan'ın bugüne kadar sadece 2 bin 90 kişiyi geri gönderebildiğine dikkati çekti.

Geçen yıl 7 bin insan kaçakçısı yakaladıklarını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Yunanistan'a 2018'de 15 bin kişi karadan geçti. Bunların 7 bin 600'ü FETÖ'cü. 2019'da karadan toplam 8 bin 500 kişi geçti, bunun da 7 bin 300'ü FETÖ'cü. Bunlar FETÖ'cülere sınırları özellikle açıyorlar. FETÖ'cüleri onlar bize vermeyince Geri Kabul Anlaşmasını biz askıya aldık. Yunanistan sınırını tutamaz, böyle bir yeteneği yok. Şu ana kadar Yunanistan'a 1 milyon 200 bin kişi geçti. Bunların tamamına yakını da Avrupa'nın içlerine gitti."

Yunan adalarında irtibat görevlilerinin olduğunu vurgulayan Soylu, "Kimin geçtiğini biliriz. 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız var. Kaç kişinin geçtiğini, kim olduğuna, nereden geldiğine bakarız." dedi.

Bakan Soylu, geçen yıl 202 bin Afganistan uyruklu yakaladıklarını, bunların 70 binin düzenlenen operasyonla geri gönderildiğini söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA