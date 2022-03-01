İçişleri Bakanı Soylu, Çankaya'daki muhtarlarla buluştu
AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
ÇANKAYA, ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Soylu, İçişleri Bakanlığındaki toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
Toplantıda İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık da bulundu.