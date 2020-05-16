İçişleri Bakanı Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında konuştu Açıklaması
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İçişleri Bakanı Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörü kaynağında yok edeceğiz, kesintisiz operasyon yapacağız ve milleti bu beladan hep birlikte kurtaracağız." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığında konuştu Açıklaması
16.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörü kaynağında yok edeceğiz, kesintisiz operasyon yapacağız ve milleti bu beladan hep birlikte kurtaracağız." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Nuh'un Gemisi silüetindeki belediye binasını gezdi, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan bilgi aldı.

Çevredeki binaların penceresinden el sallayan vatandaşlarla sohbet eden ve "Evde kal" çağrılarına uyulmasını isteyen Soylu, yanına çağırdığı çocuklara hediye verdi.

Esnaf ziyaretinin ardından yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunan Soylu, Vali Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Buradan Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığına geçen Soylu, jandarma ve polis özel harekat birlikleri personeliyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede en temel ihtiyaçlardan biri haline gelen insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları ve keşif araçlarının bugünden itibaren Şırnak'ta operasyonları daha güvenli haline getireceğini söyledi.

Bölgede 134 terörist kaldığını anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse geçen yıldan beri hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Bugün başka bir gün olacak. Sabahleyin söyledim, 'Ya olacağız ya öleceğiz.' Ömrümüz boyunca bu coğrafyada bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız. Bunların ülkemize, milletimize, coğrafyamıza yaptıkları kirli iş birlikleriyle birlikte ödetmek istedikleri maliyeti milletimize yansıtamayız. Ben biliyorum ki canınız pahasına dağlarda, şehirlerde karışıklık yapmak isteyenlere aman vermediniz, vermiyorsunuz."

"Korkudan kaçıp gidecek"

Bu yıl yeni bir stratejilerinin olduğunu bildiren Soylu, Gabar, Cudi, Katon, Bestler Dereler'in her tarafında olacaklarını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Ağrı, Kars, Mardin'den Diyarbakır Lice'ye, Amanoslara kadar bütün arkadaşlarımız aynı yemini etti. Sayı sayarak söylüyoruz, 484'e kadar düştü, daha da düşecek. Bunların bir bölümü korkudan kaçıp gidecek. Sınırlarımızın içerisinde bize kafa tutmaya, bizle boy ölçüşmeye çalışan kimseye aman vermeyeceksiniz. Sınırlarımızın dışında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kahramanca bir mücadele ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı her zaman açık ve net oldu. Terörü kaynağında yok edeceğiz, kesintisiz operasyon yapacağız ve bu milleti bu beladan hep birlikte kurtaracağız."

Şırnak merkezde çocuklarla bir araya geldiğini anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Nasıl sizin çocuklarınız, yeğenleriniz varsa onlar da doktor olmak, öğretmen olmak, huzur içerisinde bu ülkenin yarınlarını kucaklamak istiyor. Onları bu gelecekten almak isteyenlere fırsat tanımayacağız. Çok alacağımız var. Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'a kadar bize ve bu millete borçları var. Bilesiniz ki canlarıyla ödeyecekler. Ölümleri normal olmayacak. Çünkü bu millete çok çektirdiler, bu milletin geleceğini elinden almaya çalıştılar. Arkalarında da kimlerin olduğunu biliyoruz. Sadece onları mağlup etmiyorsunuz, okyanus ötesinde buraya harita biçmeye, bize gelecek biçmeye çalışanları da mağlup ediyorsunuz."

Bu yılın başka bir yıl olacağını ve bunu birlikte başaracaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz ne yaptığımızın farkındayız. Onun için bu sene Allah nasip ederse yaşarsak, sağsak bu bölgede çok olacağım. Cudi, Gabar, Bestler Dereler, siz neredeyseniz oradayız. Andımız ve yeminiz var. Jandarma Genel Komutanımız ve arkadaşlarımız burada. Sizin cisminizden, kararlılığınızdan, görünüşünüzden, azametinizden korkuyorlar ve çekiniyorlar. Adımlarınızdan korkuyorlar ve çekiniyorlar. Bizle beraber olanlar var. Şehitlerimiz bizle beraber. Bizimle beraber olanlar var. Evinin köşesinde ve 'Bizi de oraya getirin' diyen gazilerimiz bizimle beraber. Bizimle beraber olanlar var, Allah'ın orduları bizle beraber. Bizle beraber olanlar var. Biz de onları biliyoruz ve Allah bizimle beraber. Onun için bu bölgeyi temizlemek sizin de bizim de milette namus borcumuzdur."

"Etrafımızdaki coğrafyayı da huzurlu bir ülke haline getireceğiz"

Özel harekat polislerine de seslenen Soylu, şunları söyledi:

"Bilesiniz ki sadece anneleriniz, babalarınız ve akrabalarınız yok, dünyanın her bir tarafında sizin gayretiniz ve ferasetiniz için dua edenler var. Sınırımızın hemen ötesinde sizden aman bekleyenler var. Bilesiniz ki siz karakterinizle müsemmasınız. Siz haksızlığın celladısınız. Siz bu topraklarda, altını çizerek söylüyorum, vicdanın sahibisiniz. Siz iyilik yolunun yolcularısınız. Siz ay yıldızlı bayrağın, İstiklal Marşı'mızın ve bize emanet edilen, her karış toprağında özgürlük, hürriyet, bağımsızlık kanı olan bu toprağın eminlerisiniz. Birlik içerisinde inşallah bu coğrafyanın en huzurlu ülkesi olacağız. Sadece bu coğrafyayı değil, etrafımızdaki coğrafyayı da huzurlu bir ülke haline getireceğiz."

Programda İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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