İçişleri Bakanı Soylu: ByLock'ta 25 bin 149 kullanıcı daha tespit edildi

30.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bylock kullanıcısı olmayan ancak Bylock içeriklerinden iltisaklı oldukları belirlenen ve halen kamuda görevli yüzlerce kişiyi tespit ettiklerini söyledi.



Daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 kişinin tespit edildiğini söyleyen Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmiştir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle