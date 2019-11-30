30.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:28

İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA