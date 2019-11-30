İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki...

İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır.

30.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:28
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bylock kullanıcısı olmayan, ancak bylock kullanıcısı şahıslar arasındaki mesaj ve mail içeriklerinden örgütle irtibat ve iltisaklı olan, 679'u kamuda halen görevde 2 bin 341 şahıs tespit edilerek bilgiler yine ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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