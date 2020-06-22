İçişleri Bakanı Soylu: "(Bursa'daki sel) Şimdi yapacağımız tek iş, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki sel) Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda, kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah." Kaynak: AA